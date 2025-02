Segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB: «Lavoratrici e lavoratori SiderAlloys-GMS ancora senza stipendio!»

Le Segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB hanno diffuso una nota nella quale denunciano ancora una volta lo stato emergenziale in cui si trovano i lavioratori si trovano lavoratrici e lavoratori SiderAlloys-GMS.

«Appena 15 giorni fa Mannina in persona aveva convocato le lavoratrici ed i lavoratori, in assemblea, per scusarsi sul ritardo nel pagamento delle retribuzioni e garantendo che sarebbero state effettuate entro il 31 gennaio – si legge nella nota -. Allo stesso tempo in quella circostanza rassicurava sul futuro del rilancio. Oggi primo febbraio del 2025 i dipendenti della SiderAlloys e di GMS, sono ancora in attesa di ricevere il pagamento della tredicesima e di dicembre. Una bugia dopo l’altra, che ha visto la fuga di imprese di appalto e fornitori che non essendo pagate ha costretto gli stessi ad alcune ingiunzioni nei confronti dei debitori, adesso è il turno dei dipendenti, che nonostante le rassicurazioni dei responsabili e sopratutto del proprietario delle aziende (Mannina), rimangono senza retribuzione.»

«Le organizzazioni sindacali insieme ai lavoratori riuniti in assemblea ieri sera in assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento, hanno atteso invano notizie in merito al pagamento dovuto e al termine della stessa, tra la rabbia delle lavoratrici e dei lavoratori, hanno annunciato iniziative già da lunedì 3 febbraio 2025 – conclude la nota -. FIOM, FSM, UILM e CUB, ritengono gravissimo quanto sta accadendo e chiedono l’immediatezza di un segnale di discontinuità, rispetto a quanto avvenuto sino ad oggi, chiedono alla politica a tutti i livelli di accelerare su questo percorso oramai da tutti ritenuto fallimentare.»