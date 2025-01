Il Pronto soccorso dell’ospedale Sirai sempre più in emergenza vive una situazione che va risanata al più presto – di Nadia Pische

Il nuovo anno è iniziato solo da quindici giorni, ma le condizioni in cui versa il pronto soccorso del Sirai di Carbonia sono sicuramente già peggiorate rispetto allo scorso anno… uno staff di professionisti mandato allo sbaraglio, non certo per mancanza di professionalità, ma per mancanza di personale che, se ci fosse, potrebbe sicuramente alleggerire la situazione di emergenza. Giorno dopo giorno, un intero reparto si scontra con una realtà caotica e disarmante che cerca di mettere al tappeto gli operatori. “Trapezisti” costretti a lanciarsi nel vuoto perché il vuoto è quello che trovano quando cercano o propongono soluzioni ad una situazione ormai al collasso. Ogni giorno medici, infermieri e oss in prima linea per salvare vite…ma quanto ancora potranno reggere a questo ritmo?

Oggi 15 gennaio 2025, intorno alle 19.00, il Pronto soccorso dell’ospedale Sirai accoglieva oltre 30 pazienti dei quali una decina in attesa di ricovero…sale d’attesa gremite: una donna in attesa di essere visitata si lamentava perché si trovava lì dalle 15.00, così come una ragazza con una ferita in testa. Ambulanze che arrivavano una dopo l’altra…una situazione che va risanata al più presto.

Ci sta sfuggendo di mano ma il grido che si leva dal territorio forse non si è ancora sentito…

Urliamo più forte tutti insieme e forse qualcosa cambierà!!!

Nadia Pische