L’Atletico Masainas cambia ancora guida tecnica: via Massimo Comparetti, domani in panchina contro il Pirri ci sarà Tiziano Serpi

L’Atletico Masainas cambia ancora guida tecnica: via Massimo Comparetti, domani in panchina contro il Calcio Pirri ci sarà Tiziano Serpi.

L’esperienza di Massimo Comparetti sulla panchina dell’Atletico Masainas non è stata fortunata. Il tecnico di Carloforte arrivò a inizio novembre per sostituire il dimissionario Marco Farci che lasciò la squadra al 10° posto in classifica con 10 punti conquistati in 9 partite, con 8 goal realizzati e solo 7 subiti (era la terza miglior difesa del girone, dietro quelle del Lanusei con 3 goal subiti e del Castiadas con 5). Il bilancio da allora ad oggi, dopo 11 partite giocate, è di 1 vittoria, 1 pareggio e 9 sconfitte, 8 goal realizzati e 23 subiti, 17° e penultimo posto in classifica con 14 punti, a 4 punti dalla quota play off e ben 10 dalla salvezza diretta.

I risultati sono stati condizionati sicuramente dalla carenza dell’organico che ha costretto il tecnico a schierare in diverse partite una squadra imbottita di tantissimi giovani della squadra juniores, ma la mancanza di reazione e un solo punto conquistato nelle ultime 9 partite giocate, ha portato la società guidata dal presidente Antonello Etzi a tentare forse l’ultima carta per cercare di evitare un ritorno immediato in Prima categoria dopo la trionfale promozione dello scorso anno.

Tiziano Serpi ritorna alla guida di una prima squadra in Promozione dopo alcuni anni, ma ha alle spalle una lunga esperienza in diverse squadre del Sulcis Iglesiente (l’ultima l’ha vissuta a Narcao).