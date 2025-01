Luca Pizzuto (Sinistra Futura): «La Salute è la priorità, non la Finanziaria. Prima i diritti sanitari, poi i Bilanci»

«La priorità del governo regionale deve essere il diritto alla salute e la tutela dei cittadini e delle cittadine. Non possiamo mettere dare alla legge finanziaria la priorità dello stabilire le nuove regole per restituire ai sardi il diritto alla tutela della salute. Dunque, prima la Sanità!»

Ad affermarlo è Luca Pizzuto, presidente regionale di Sinistra Futura e consigliere regionale, in merito ai temi politici legati alla ripresa dell’attività legislativa del Consiglio regionale.

«Non possiamo pensare che si debbano prima definire le risorse per la sanità e poi le azioni da portare avanti con quelle risorse. Per quanto ci riguarda – prosegue Luca Pizzuto – prima viene la definizione delle esigenze e dei bisogni sanitari delle persone, poi la conseguente definizione delle risorse da destinare a quelle necessità. Insomma, non si può sostenere che vengono prima i bilanci e poi i diritti. Noi diciamo che vengono prima le persone!»

Il presidente di Sinistra Futura riafferma in modo deciso il sostegno alla linea Todde: piena operatività in campo sanitario per ridefinire alcune regole di efficacia e di efficienza, ristabilire la giusta attenzione ai bisogni sanitari dei cittadini, agli operatori sanitari, ad un sistema sanitario pubblico e solidaristico, con la disponibilità delle giuste risorse e della massima responsabilizzazione di un nuovo management delle Azienda Sanitarie, alla necessità di garantire risposte adeguate e in tempi civili.

«Non è più il tempo delle attese e delle incertezze – conclude Luca Pizzuto – ora bisogna rapidamente approvare il DDL sanità e restituire ai sardi le garanzie di tutela sanitaria adeguate ai loro bisogni. Noi ci siamo e siamo pronti, nella continuità di governo che i sardi ci hanno destinato. Poi parleremo delle risorse necessarie. E ci saremo anche su questo.»