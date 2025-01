Regione Sardegna e Comuni insieme per il rilancio del Sulcis Iglesiente

L’intento è quello di rilanciare le potenzialità di crescita del Sulcis Iglesiente mettendo in campo tutte le risorse disponibili, attraverso la Programmazione territoriale della Regione, il Piano Sulcis e il Just Transition Fund. Questo, in sintesi, è emerso dall’incontro svoltosi ieri a Carbonia con gli assessori della Programmazione, Giuseppe Meloni, e dell’Industria, Emanuele Cani, su richiesta dei 23 sindaci del Sulcis, per fare il punto sui fondi destinati al territorio.

«Come ho già detto nei mesi scorsi, c’è la mia disponibilità e quella della Giunta di avviare il percorso della programmazione territoriale anche nel Sulcis Iglesiente costruendo un percorso di co-progettazione – ha dichiarato Giuseppe Meloni nel suo intervento – sottolineando come sia necessario e non più procrastinabile attivare un processo di sviluppo locale incentrato sul coinvolgimento delle comunità locali, capace di promuovere le azioni più efficaci, costruite e condivise con i comuni del territorio attraverso un approccio integrato.»

«Questo territorio ha ancora grandi potenzialità e la Regione intende offrire risorse e strumenti per svilupparle in chiave sociale, imprenditoriale e turistica», ha aggiunto l’assessore Emanuele Cani.

La programmazione territoriale nel Sulcis Iglesiente sarà incentrata sulle necessità dei comuni, analogamente a quanto fatto negli altri territori dell’isola. Questo in un’ottica di maggiore attenzione tra le differenti tipologie ambientali e socioeconomiche di tutto il sud-ovest.

Un approccio sostenuto e valutato positivamente in diverse occasioni anche dall’ANCI Sardegna, come modello utile per costruire lo sviluppo delle aree interne con una progettazione che parte dal basso e coinvolge in modo realmente democratico e partecipato i territori.

Presenti all’incontro, oltre agli assessori regionali e ai sindaci del Sulcis Iglesiente, i consiglieri regionali del territorio, i tecnici del Centro regionale di Programmazione guidati dalla direttrice Elisabetta Neroni e dall’avvocata Francesca Lissia, responsabile della programmazione territoriale.

«In questi mesi con i tecnici abbiamo sviluppato anche nuovi sistemi per una più efficace azione di progetto. Sarà importante presentare programmi concreti e realizzabili, che abbiano una sostenibilità temporale ed economica che migliori la qualità della vita e crei sviluppo, anche in chiave occupazionale, in maniera crescente nel tempo. La Regione c’è, e spetta ora ai territori fare la propria parte», ha concluso l’assessore Giuseppe Meloni.

I sindaci intervenuti durante il confronto hanno messo sul piatto le proprie necessità, offrendo piena disponibilità a collaborare con la Regione e con tutti gli enti e portatori di interesse del Sulcis. All’incontro, ospitato nell’aula consiliare del comune di Carbonia, infatti, hanno partecipato anche tutti i principali enti, associazioni e imprenditori del territorio.