Che cosa è una comunità? La risposta è apparentemente semplice, in realtà complessa.

La parola comunità implica un insieme di persone unite da consuetudini comuni e da rapporti sociali.

Gli abitanti di un piccolo paese del Sulcis possono essere un insieme di persone slegate tra di loro – e quindi non costituiscono comunità – oppure possono essere unite da tradizioni culturali, interessi, valori, obiettivi e creare così comunità. Tale comunità può essere implementata, accresciuta, sviluppata e potenziata.

E’ quanto si è cominciato a fare lunedì 20 gennaio 2025 nell’aula consiliare del comune di Nuxis dove sono state gettate le basi del progetto pilota “Passi di comunità”.

Ospiti i rappresentanti delle attività produttive locali nonché delle associazioni culturali e sportive, il sindaco Romeo Ghilleri e la dottoressa Francesca Cinus – Rivelatrice di Comunità – hanno presentato il progetto che ha come obiettivo la valorizzazione delle competenze delle persone e delle risorse del territorio al fine di generare benessere sociale ed economico. Le persone e il territorio si sviluppano reciprocamente contribuendo al potenziamento della comunità.

I prossimi incontri, con l’avvio dei lavori, si terranno nella più capiente sala del Centro Sociale di Viale Indipendenza, nel mese di febbraio, in data da definire.

Tutta la comunità di Nuxis è invitata a partecipare.

Simona Pirosu