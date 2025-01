Pesca abusiva di ricci a Portoscuso, sorpreso e fermato dalla Guardia Costiera un pescatore non autorizzato

In Sardegna è partita nei giorni scorsi la stagione 2024/2025 di pesca del riccio di mare. Nella giornata di giovedì 16 gennaio, i militari della Guardia Costiera di Portoscuso hanno condotto un’operazione di controllo lungo il tratto di costa di giurisdizione durante la quale hanno fermato un pescatore non autorizzato in possesso di 700 esemplari di ricci di mare, raccolti in due ceste. Sono pertanto scattate immediatamente le misure sanzionatorie previste ed i militari della Guardia Costiera hanno proceduto al sequestro del ricavato. I ricci, tutti ancora vivi, sono stati subito

rigettati in mare e la sanzione contestata ammonta a 1.000 Euro.

Il Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Portoscuso coglie l’occasione per ricordare che, nel territorio di competenza, la pesca del riccio di mare, oltre a sottostare a misure gestionali regionali volte a salvaguardare la risorsa, limitando lo sforzo di prelievo e, in particolare, la durata della stagione di pesca, i quantitativi prelevabili, nonché l’orario consentito per il prelievo e per lo sbarco, è consentita ai soli pescatori marittimi professionali iscritti nell’apposito registro ed ai pescatori professionali subacquei in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea, quindi vietata a pescatori sportivi e ricreativi.

La misura restrittiva si era resa necessaria per preservare la risorsa e garantire il ripopolamento della specie che, attualmente, non è più presente nel nostro mare come un tempo.

Proseguiranno quindi nell’area di giurisdizione i controlli per garantire il rispetto delle normative e contrastare ulteriori comportamenti illeciti.