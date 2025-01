L’ennesima “avventura” di una madre, perché ormai curarsi o far curare un proprio caro è diventato quasi un’utopia – di Nadia Pische

L’ennesima “avventura” di una madre, perché ormai curarsi o far curare un proprio caro è diventato quasi un’utopia. File d’attesa interminabili e quando si presenta l’occasione per superarle…. Che fai? Non fai!!! Un’intervista che vuole fare il punto della situazione, forse mettendo il dito nella piaga.

Io non sono contro la Asl o contro il direttore sanitario del distretto ma sono con lui affinché le cose ricomincino a funzionare meglio!

Nadia Pische