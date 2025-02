A Fluminimaggiore è operativo il nuovo ufficio postale “Polis” con il servizio passaporti

Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie al Progetto “Polis”. Dopo i lavori di ristrutturazione, infatti, ha riaperto ieri al pubblico l’ufficio postale di Corso Amendola a Fluminimaggiore presso il quale è già possibile effettuare a sportello la richiesta per ottenere il passaporto senza la necessità di recarsi presso la Questura competente nemmeno per il ritiro.

Come in altri 112 uffici postali della Sardegna Meridionale, infatti, anche i cittadini di Fluminimaggiore che decidono di usufruire del servizio passaporti possono optare per la scelta del recapito del documento presso il proprio domicilio. Presso il nuovo ufficio “Polis” è inoltre già possibile richiedere direttamente a sportello i primi tre certificati INPS (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “OBIS M”), 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR.

Oltre ai nuovi servizi, con il progetto “Polis” l’ufficio di Fluminimaggiore è stato valorizzato con una serie di ulteriori interventi come la funzionale ottimizzazione degli spazi, la nuova configurazione della sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, le postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala al pubblico senza l’ausilio di assistenza.

«Già stamane alla riapertura – commenta Claudia Lindiri, direttrice dell’ufficio postale di Fluminimaggiore – abbiamo ricevuto il piacevole apprezzamento da parte dei clienti per gli interventi effettuati e per la nuova “veste” della nostra sede: l’ufficio postale in versione ‘Polis’ piace davvero tanto! Venuti a conoscenza della riapertura, in tanti si sono avvicinati, con curiosità e, una volta verificato di persona ciò che è stato fatto per migliorare la sede, si sono complimentati, quasi come se si trattasse di una nuova apertura! Inoltre, il fatto che ora si possano richiedere ulteriori servizi, oltre a quelli “storici”, è particolarmente gradito: la possibilità, ad esempio, di poter effettuare la richiesta del passaporto qui in ufficio, senza dover fare tanti chilometri, rappresenta per molti una bella novità.»