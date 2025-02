Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL, RSU Portovesme srl: «Il Governo faccia chiarezza sulla vertenza Glencore»

«Sulla vertenza Glencore di Portovesme è necessario che il Governo faccia chiarezza al più presto, in quanto l’incontro tecnico, annunciato per il 10 febbraio scorso, è saltato e ancora non abbiamo contezza dei programmi del Governo, oltre a non aver ancora comunicato una nuova data per affrontare i temi posti dalle OO.SS. nell’incontro svolto lo scorso 5 febbraio al Mimit.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie territoriali Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL e la RSU Portovesme srl.

«Il primo punto, che riteniamo imprescindibile, non ha ancora trovato soluzione – aggiungono -. Non sappiamo, infatti, quali misure il Governo voglia mettere in campo per risolvere il problema sui costi dell’energia. Questo per noi è l’elemento fondamentale per risolvere la vertenza, in quanto senza avere chiarezza sulla riduzione dei costi energetici riteniamo sia difficile trovare un eventuale nuovo investitore, appare utile ricordare che nel corso del 2025 gli indicatori evidenziano una ulteriore crescita del costo. A tal proposito, è bene ribadire che il Governo deve chiarire quale sia la società o l’azienda che sia disposta ad investire nello stabilimento, con quali risorse, con quali solidità economiche e con quali progetti industriali. Senza queste condizioni e senza garanzia sulla riduzione dei costi energetici crediamo sia difficile trovare un interlocutore serio disposto che possa accollarsi un investimento di tale portata mantenendo in esercizio il ciclo produttivo nel medio e lungo termine.»

«Come sappiamo l’attuale impianto di lisciviazione, oramai fermo, è essenziale per il progetto Litio che il Governo presenterà a Bruxelles il prossimo 20 febbraio tra i progetti all’avanguardia in tema di materie critiche, per cui ci viene il dubbio che il nuovo soggetto industriale possa riprendere la produzione di sinco. Così come vorremmo avere chiarezza se a oggi il potenziale Player, di cui il Ministero ha parlato, abbia preso visione dei dati nella data room messi a disposizione da Glencore su richiesta del Mimit, e se questo non dovesse essere ancora fatto non sarebbe certamente un buon viatico. Per questi motivi chiediamo la convocazione urgente con le parti per affrontare la vertenza e definire il percorso da seguire per arrivare a una ragionevole soluzione che salvaguardi posti di lavoro e produzioni, attività e professionalità – concludono le segreterie territoriali Filctem CGIL – Femca CISL – Uiltec UIL, RSU Portovesme srl -. Come stiamo vedendo per altre situazioni nel territorio, la storia ci ha insegnato che non si possono fare salti nel buio, per cui serve chiarezza e certezza per il futuro.»