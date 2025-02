Gli uffici postali di Masainas e Tratalias sono stati inseriti nel progetto nazionale “Polis”

Anche gli uffici postali di via Municipio a Masainas e di via Matteotti a Tratalias sono tra le sedi sarde inserite nel progetto “Polis – Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale che oltre ad ammodernare gli spazi e a migliorare il confort ambientale, mira a fornire nuovi ed innovativi servizi alla cittadinanza. A partire da oggi, infatti, il presidio di Poste Italiane a Masainas è interessato dagli interventi finalizzati alla completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, oltre che dall’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni. Stessa tipologia di interventi, ma a partire dalla giornata di domani, giovedì 20 febbraio, per l’ufficio postale di Tratalias.

Inoltre, come previsto dal progetto nazionale di Poste Italiane, alla riapertura dei due uffici postali sarà possibile richiedere e rinnovare il passaporto elettronico, senza necessità di recarsi in questura, e sarà possibile ottenere 15 diversi certificati anagrafici dell’ANPR e 3 certificati previdenziali.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Masainas la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Sant’Anna Arresi, piazza Martiri, operativa secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. I cittadini di Tratalias potranno invece rivolgersi alla sede di via De Vittorio a San Giovanni Suergiu, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.45.

Gli interventi previsti presso le due sedi, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in trenta giorni lavorativi.