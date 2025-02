Gùa Fest torna a Carloforte dal 24 al 27 aprile 2025

Il comune di Carloforte ha aperto ufficialmente le candidature per la partecipazione alla seconda edizione del Gùa Fest, in programma dal 24 al 27 aprile 2025.

Dopo il successo della prima edizione, il festival torna con un’offerta ancora più ricca di sapori, musica e intrattenimento, trasformando Carloforte nel cuore pulsante dello street food e della cultura enogastronomica.

Dove la cucina diventa spettacolo e l’intrattenimento un’esperienza da gustare

Il Gùa Fest è molto più di un semplice evento gastronomico: è un’esperienza immersiva che unisce la tradizione culinaria locale con la creatività e l’intrattenimento. Durante le quattro giornate del festival, i visitatori potranno assaporare una selezione di piatti unici, accompagnati da birre artigianali e vini, il tutto arricchito da spettacoli musicali e performance artistiche. Sono aperte le candidature per espositori e artisti.

Il comune di Carloforte ha aperto la manifestazione di interesse per l’assegnazione di 32

postazioni dedicate a food truck, stand, birrifici artigianali, cantine e artisti di strada.

● Food truck e street food stand: 25 postazioni disponibili per offrire street food di qualità e piatti creativi.

● Birrifici artigianali e cantine: 7 postazioni per far conoscere e degustare le eccellenze del territorio.

● Artisti di strada e musicisti: 8 spazi dedicati a performance dal vivo, per animare le vie del centro storico.

Un’occasione unica per gli operatori del settore che desiderano far conoscere le proprie

specialità e il proprio talento a un pubblico vasto e appassionato.

Modalità di partecipazione. Le domande di partecipazione devono essere presentate compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale del comune di Carloforte visitando la pagina. Le candidature dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 10.00 dell’11 marzo 2025.

I posti verranno assegnati fino ad esaurimento, con selezione basata su qualità dell’offerta e originalità della proposta.