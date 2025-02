Lunedì 24 febbraio la professoressa Donatella Petretto terrà una conferenza organizzata da Unisulky nella biblioteca “P. Doneddu” di viale Arsia, a Carbonia

Lunedì 24 febbraio, alle 16.00, la professoressa Donatella Petretto terrà una conferenza organizzata da Unisulky nella biblioteca “P. Doneddu” di viale Arsia, a Carbonia, sul tema “Come costruire la propria longevità. Narrazioni e relazioni“.

Professoressa associata del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, già ricercatrice di Psicologia clinica, Donatella Petretto dal 2010 è delegata dal Rettore dell’Università di Cagliari per il coordinamento ed il monitoraggio delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità (legge 17 del 1999) per tutte le iniziative concernenti l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, disturbi specifici ed altre difficoltà di apprendimento.

Membro della Conferenza nazionale universitaria dei Delegati rettorali della Disabilità (Cnudd), psicologa, specialista in Neuropsicologia e referente qualità del corso di laurea magistrale in Psicologia, per l’ateneo di Cagliari è stata inoltre referente per la gestione della qualità del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dei Processi socio-lavorativi, componente della giunta del dipartimento di Psicologia e membro del Comitato etico dello stesso dipartimento, docente a contratto in vari corsi attinenti la psicologia della disabilità e la psicologia clinica. Dal 2005 ha insegnato in numerosi corsi di laurea di Psicologia, nel campo della psicologia della disabilità e della psicologia clinica, della Scuola di specializzazione per insegnanti della scuola secondaria, di Scienze della formazione primaria e delle Professioni sanitarie.

Dall’anno accademico 2019-2020 è docente di Neuropsicopatologia e Neuroriabilitazione nel corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche