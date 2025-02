Sabato 15 febbraio, al Teatro Centrale di Carbonia, andrà in scena lo spettacolo “Assenze ingiustificate in rock”

Dopo il successo dei primi quattro appuntamenti, che hanno fatto registrare il sold out, sabato 15 febbraio, alle ore 20.30, si svolgerà il quinto appuntamento con la nuova stagione 2024-2025 di prosa e danza organizzata dal CeDAC/ Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna al Teatro Centrale di Carbonia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Carbonia, della Regione Sardegna e del MiC/Ministero della Cultura e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Sul palco andrà in scena lo spettacolo “Assenze ingiustificate in rock”, tratto dall’opera “Assenze ingiustificate” di Fabrizio Carta con gli attori della Compagnia Teatrale Quinte Emotive, per la regia di Giulio Landis e la produzione di Quinte Emotive.

In un bar del Sulcis, le vite di un gruppo di persone si intrecciano in un racconto che mescola ironia, nostalgia e riflessioni profonde. In questo microcosmo, fatto di sogni mai realizzati, routine e piccoli drammi quotidiani, emergono con forza le contraddizioni della condizione umana. Lo spettacolo indaga il significato dell’esistenza attraverso dialoghi taglienti, momenti di silenzio e frammenti di memoria, celebrando non solo ciò che è presente, ma anche ciò che manca, le “assenze ingiustificate” che segnano ogni vita.

Alla fine si assiste a uno spettacolo dai ritmi intensi e comici e che a tratti spinge volutamente verso quel grottesco fortemente legato alla cultura popolare della nostra Terra.