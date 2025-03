FIOM-FSM-UILM territoriali hanno convocato un’assemblea pubblica straordinaria sul futuro dell’industria che si terrà martedì 1 aprile, alle 17.00, in piazza Marmilla, a Carbonia. «L’iniziativa che coinvolgerà lavoratrici e lavoratori del polo industriale di Portovesme, le cittadine e cittadini del territorio, le istituzioni locali e regionali – si legge in una nota delle tre organizzazioini sindacali dei metalmeccanici – arriva a seguito dello sciopero dei metalmeccanici del 3 marzo scorso che ha di fatto risvegliato l’attenzione sul futuro dell’industria nel Sulcis Iglesiente. Le mobilitazioni tenute nei giorni passati hanno riacceso l’interesse delle istituzioni ai massimi livelli e rimesso al centro dell’agenda politica il futuro industriale, in particolare quello del nostro territorio, lo dimostrano le convocazioni tenute nei giorni immediatamente successivi alle giornate di sciopero; confermate dalle convocazioni imminenti per Eurallumina (31/03/2025) e SiderAlloys (07/04/2025) al MIMIT. Ma anche gli annunci di questi giorni dimostrano che non si deve assolutamente abbassare la guardia.»

La via da perseguire – secondo FIOM-FSM-UILM territoriali -, «va ricercata negli annunci fatti dai ministri e dalle istituzioni regionali il 27 dicembre 2024 nella visita in fabbrica alla Portovesme srl, basati sulla strategità delle produzioni prime del territorio, a cui devono seguire atti concreti in tempi rapidi. A tal proposito ci paiono da approfondire le dichiarazioni su altre tipologie di produzioni e soprattutto non tenere presente e quindi evidenziare il rilancio dello zinco, inteso come importante se non unica produzione utile alla reale ripresa occupazionale. Di questo discuteremo nell’assemblea pubblica che terremo a Carbonia il 01/04/2025, in cui sono invitate tutte le Istituzioni locali e regionali».