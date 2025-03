Il Consiglio comunale di Carbonia si riunirà venerdì 7 marzo e mercoledì 12 marzo presso la Sala Consiliare del Centro Polifunzionale in Piazza Roma in seduta straordinaria e pubblica:

– venerdì 7 marzo 2025, alle ore 13.45, in prima convocazione, ed alle ore 15.00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Interrogazioni, interpellanze e a seguire mozioni e ordini del giorno (per un tempo massimo di due ore);

2. Rinnovo del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025/2027;

3. Adesione alla costituenda comunità di tutela delle agrobiodiversità e del cibo della Sardegna Sud Occidentale “IncoMunis”.

– mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 15,00 in prima convocazione e, eventualmente, alle ore 16.00 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Modifica al Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 e del patrocinio comunale in favore di soggetti o enti operanti nei settori cultura, spettacolo e turismo;

3. Approvazione Regolamento Spese di rappresentanza;

4. Variante al Piano Urbanistico Comunale n. 5 “non sostanziale” (ai sensi della L. R. 1 del 17 gennaio 2019) da zona H – sottozona H3.1 a zona e – sottozona E 5 in un’area sita in località “Is Serafinis” e “Sa Cussorgia de Is Fenus” ricompresa tra il rio Flumentepido e Cortoghiana – Approvazione;

5. Ratifica alla Deliberazione di G.C. n.22 del 12-02-2025 avente ad oggetto: Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000).