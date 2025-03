Italia Nostra Sardegna: «Perché difendiamo la legge regionale 20/2024 sulle aree idonee»

Lo scorso dicembre la regione Sardegna, unica regione italiana, si è dotata di una legge sulle aree idonee ad ospitare impianti industriali per la produzione di energia da fonte rinnovabile, regolamentando e tutelando in tal modo il territorio e limitando l’impatto negativo di questi impianti su paesaggio e aree rurali di pregio.

La legge regionale n. 20/2024 emanata in base alle disposizioni nazionali ed europee, ha come obiettivo quello di pianificare il territorio stabilendo quali aree possono essere interessate dall’installazione di questi impianti impattanti e quali invece devono essere tutelate e salvaguardate. Purtroppo, il governo italiano, oltre ad impugnare la legge davanti alla corte costituzionale, continua imperterrito ad approvare progetti in aree ritenute iniidonee dalla norma regionale. Autorizzazioni che giustamente la Regione sta impugnando davanti al giudice amministrativo.

Italia Nostra Sardegna, pur ritenendo che la legge contenga diverse criticità e molti punti deboli e che per questo andrebbe rivista e migliorata, la considera uno strumento estremamente utile per la salvaguardia del territorio in quanto rappresenta un argine alla speculazione energetica che stava trasformando l’isola in un vero e proprio hub energetico al servizio di interessate multinazionali occultate dietro insignificanti società a responsabilità limitata.

Per tale motivo i giorni scorsi l’Associazione, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, ha presentato un parere ad opponendum con il quale chiede alla Consulta il non accoglimento delle eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la L.R. 20/2024.

La LR 20/2024, infatti, è stata emanata nel pieno rispetto della legge di delegazione europea n. 53/2021 che assegna alle Regioni il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee.

La norma regionale infatti, oltre a privilegiare “… l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili” ha inserito numerose fattispecie non previste dalla legge 53/2021, eccedendo, probabilmente, nella individuazione delle aree idonee.

È Inoltre abbastanza chiaro che la norma non trasgredisce le direttive europee in quanto rispetta i parametri di potenza installabile pur arbitrariamente assegnati alla Sardegna al 2030 ed è stata emanata in coerenza con le competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna dall’art. 5 dello Statuto Speciale in quanto ha semplicemente adattato alle sue particolari esigenze le disposizioni della legge 53/2021 e delle successive norme attuative.

La stessa Consulta riconosce alle Regioni il potere di adottare, nei limiti nell’ambito delle competenze concorrenti, “una disciplina che sia maggiormente rigorosa … rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati”.

Italia Nostra Sardegna ha nel contempo chiesto alla Corte la verifica di costituzionalità del D.lvo 199/2021 e del successivo decreto MASE del giugno 2024 in quanto norme emanate dal governo in palese contrasto tra norma delegata e norma delegante, in violazione indiretta dell’art. 76 della Costituzione per esorbitanza dell’oggetto della delega.

Con gli articoli 20 e 23 del D.lvo 199/2021 il governo italiano ha ecceduto nell’imporre limiti al potere legislativo e di controllo del territorio da parte delle Regioni. Infatti, la tardiva adozione del D.lvo e le successive norme di attuazione che avrebbero dovuto regolamentare l’installazione degli impianti FER e contestualmente tutelare il territorio, sono state adottate oltre tre anni dopo l’emanazione della legge delega e con ben 32 mesi di ritardo rispetto ai 6 mesi imposti dalla stessa legge. Questo ritardo, assieme al divieto di moratorie, ha impedito alle Regioni di adottare norme di tutela del territorio e di avviare con urgenza, considerata l’emergenza in atto, una seria pianificazione territoriale funzionale all’individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Insomma l’azione del governo italiano è stata assolutamente negligente consentendo, per quattro lunghi anni, una deregulation dei territori agricoli sardi e italiani e imponendo l’insediamento di impianti industriali nelle aree agricole a tutto discapito delle attività agricole e dello straordinario patrimonio paesaggistico.

Italia Nostra Sardegna