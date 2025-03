A Carloforte l’incontro finale del percorso di animazione della costituenda comunità di tutela delle agro biodiversità e del cibo della Sardegna Sud Occidentale

Presso i locali dell’EX-Mè, a Carloforte, si è tenuto l’incontro finale del percorso di animazione finalizzato alla costituzione di una comunità di tutela e del cibo della Sardegna sud occidentale ai sensi della legge regionale n. 16/2014 e della legge n. 194/2015.

La costituenda comunità denominata “IncoMunis” è la prima che nasce in Sardegna. La comunità, come prevede la legge regionale e nazionale è uno strumento importante per tutelare, conservare e valorizzare le numerose agro biodiversità del territorio della Sardegna sud occidentale comprendente i

territori storici del Sulcis Iglesiente, del Linas, dell’area di Capoterra, di parte della Marmilla e del campidano. Alla comunità la legge attribuisce anche il

compito di occuparsi di cibo in tutti i suoi aspetti storici, culturali, identitari, economici, ambientali, sociali e di sostenibilità in generale.

Il percorso di animazione si è avviato a seguito dell’importante lavoro svolto in questo territorio da parte di istituzioni pubbliche, associazioni, comitati e agricoltori e allevatori custodi nel recupero e valorizzazione delle agro biodiversità vegetali e animali. Attualmente nel territorio di riferimento della comunità sono state iscritte al repertorio regionale delle agro biodiversità n. 40 risorse vegetali, n. 8 risorse animali e n. 73 agricoltori e allevatori custodi.

Il territorio è inoltre ricco di prodotti agro alimentari tradizionali, Dop, Igp, biologici meritevoli di essere valorizzati. https://www.biodiversitasardegna.it/laore/it/index.html

L’attività di animazione è stata svolta con n. 12 incontri itineranti compreso quello di sabato 8 di Carloforte e hanno preso avvio a partire dal 14 dicembre

2023 a Carbonia, dove è stato costituito un comitato promotore ed eletto come capofila il comune di Carloforte. Tutta l’attività di animazione è stata

realizzata con la collaborazione dell’agenzia Laore Sardegna.

Gli incontri di animazione si sono svolti secondo il seguente calendario:

Comune – data numero – partecipanti

Carbonia 12/12/2023 65

Arbus 30/01/2024 30

Villacidro 29/02/2024 37

Musei 14/03/2024 47

Fluminimaggiore 11/04/2024 33

San Giovanni Suergiu 7/05/2024 52

Iglesias 17/05/2024 72

Siddi 17/06/2024 43

Narcao 26/09/2024 84

Gonnosfanadiga 23/09/2024 61

Domus De Maria 14/11/2024 34

Durante l’attività di animazione si sono redatti in forma partecipata econdivisa i seguenti documenti: carta della comunità, Piano di attività della comunità, elenco delle risorse genetiche del territorio, relazione descrittiva del territorio, statuto della comunità. I documenti sono pubblicati, così come tutti gli incontri di animazione nel sito istituzionale del comune di Carloforte https://www.comune.carloforte.su.it/it/page/124356

Alla costituzione della comunità ad oggi hanno aderito n. 80 soggetti, di cui:

n. 28 pubblici (4 scuole (Beccaria Carbonia – Ferraris Iglesias – BuonarrotiGuspini-Carloforte),

n. 2 province,

n. 16 comuni, GAL campidano, Gal Linas, Dipartimento di agraria Università di Sassari, Centro valorizzazionebiodiversità vegetali UniSS, IERFOP, Pro Loco Vallermosa);

n. 7 associazioni (2 GAS, Slow Food, Warfree, Giardini Biodiversità di Iglesias, Associazione mondiale longevità, Cooperativa sociale Millepiedi Sant’Antioco);

n. 7 comitati biodiversità (Villacidro, Calasetta, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Musei, Arbus, San Giovanni Suergiu));

n. 19 agricoltori custodi (10 professionisti, 9 Hobbysti);

n. 4 allevatori custodi (tutti professionisti);

n. 5 aziende agricole;

n. 1 azienda ittica;

n. 1 azienda artigiana;

n. 1 azienda erboristica;

n. 1 altra impresa;

n. 4 gestori mensa;

n. 2 cittadini.

Nel corso dell’assemblea partenariale odierna è stato dato mandato al capofila di presentare l’istanza di riconoscimento della comunità alla regione Sardegna. Nei giorni successivi si avvia quindi la fase di costituzione della comunità, che come ha deciso il partenariato, porterà alla nascita di un’associazione di promozione sociale riconosciuta.

Tutti i soggetti interessati potranno ancora aderire alla costituenda comunità inviando l’apposito modulo al comune di Carloforte via PEC.