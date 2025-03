Torna “Gardensia”, dal 7 al 9 marzo “Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore, anzi con due”

Sostenere la ricerca scientifica è l’unica strada per offrire speranza e futuro a chi lotta contro la sclerosi multipla. Il 7, l’8 e il 9 marzo anche le piazze di Cagliari e del Sud Sardegna, con l’aiuto di un centinaio di volontari AISM, affiancati dalle associazioni ANMI e ANVVF, ospiteranno l’iniziativa “Gardensia”, un appuntamento consolidato con il quale l’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, invita ciascuno a prendere parte a questa importante gara di solidarietà.

Secondo i dati Istat 2024, in Sardegna i malati di sclerosi multipla sono circa 7mila. A livello nazionale, oltre 140.000 sono le persone colpite, con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini. Per questo motivo, in coincidenza con la giornata internazionale della donna, con l’acquisto di gardenie e ortensie si potrà offrire un contributo alla ricerca e al potenziamento dei servizi per le persone con SM e patologie correlate.

«Parliamo di una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale ed è spesso invalidante, ma grazie ai progressi compiuti dalla scienza – ha dichiarato il commissario AISM della sezione di Cagliari e Sud Sardegna Achille Foggetti – esistono terapie e trattamenti in grado di rallentarne il decorso. Negli ultimi vent’anni sono stati fatti passi da gigante per assicurare cure molto efficaci che hanno migliorato la qualità della vita, tuttavia le cause della malattia sono ancora sconosciute e la ricerca è fondamentale per trovare la cura risolutiva.»

Grazie anche all’attrice Chiara Francini, volto della campagna 2025, la manifestazione “Gardensia”, giunta al suo ventesimo anno di vita, porta in piazza non solo fiori, ma anche tanto impegno sociale e fino ad oggi ha ricoperto un prezioso ruolo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e diffondere la conoscenza di una malattia imprevedibile che nel 50% dei casi colpisce i giovani sotto i quarant’anni, con disturbi del movimento, dell’equilibrio e della vista.

Per saperne di più e scoprire i punti di solidarietà più vicini, si può visitare www.aism.it/gardensia .