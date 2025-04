Calasetta pronta ad accogliere la vela internazionale: al via la 2ª Regata Nazionale OpenSkiff, valida anche come 1ª tappa dell’Eurochallenge

Saranno tre giorni di vela, sport e condivisione internazionale quelli che animeranno le acque di Calasetta, Sardegna del sud-Sulcis, da venerdì 18 a domenica 20 aprile, in concomitanza con il weekend di Pasqua. L’evento si inserisce nel ricco programma della Calasetta Sail Week, che punta a fare della cittadina sarda un punto di riferimento per la vela giovanile e il turismo sportivo.

Protagonista assoluta sarà la 2ª Regata Nazionale OpenSkiff (che segue alla prima di Marina di Camerota), che quest’anno inaugura anche l’Eurochallenge OpenSkiff, il circuito internazionale dedicato alla giovane e dinamica classe OpenSkiff, che proseguirà con le successive tappe a fine maggio in Ungheria (Lago Balaton), a settembre in Polonia, per poi concludersi a fine ottobre a Barcellona, in occasione dei Campionati Europei OpenSkiff.

Organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela – III Zona FIV Sardegna, e con il sostegno del Comune di Calasetta, della Regione Sardegna, del Marina di Calasetta e delle classi italiana e internazionale OpenSkiff, la manifestazione vede 124 atleti pre-iscritti provenienti da Italia, India, Polonia, Ungheria e Svizzera, confermando il forte respiro internazionale dell’evento.

I giovani regatanti saranno suddivisi nelle due categorie Under 13 e Under 17, pronti a confrontarsi in mare con entusiasmo e spirito sportivo, in pieno stile OpenSkiff.

In questi giorni, furgoni e carrelli delle squadre stanno raggiungendo la Sardegna: un’intera comunità si mette in moto per vivere un evento che è molto più di una regata. La classe OpenSkiff infatti promuove una visione della vela che coniuga competizione, divertimento e inclusione, creando un ambiente ideale per la crescita dei giovani velisti e l’incontro tra culture diverse.

Le previsioni meteo per la giornata inaugurale di venerdì sono favorevoli (skipper’s meeting ore 10.00 e prima regata prevista per le 12.00), con condizioni di sole e vento per iniziare al meglio una manifestazione che si preannuncia avvincente. L’Italia, da sempre protagonista negli eventi internazionali della classe con molti atleti sardi molto competitivi, sarà come sempre determinata a brillare in acqua, con l’obiettivo di confermarsi punto di riferimento a livello europeo.