Gianluigi Rubiu (FdI) ha presentato un emendamento per incentivare la mobilità interna nelle isole minori della Sardegna

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu ha presentato un emendamento che prevede un incremento di 3 milioni di euro, distribuiti su tre anni (1 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027), a favore della mobilità dei passeggeri non residenti verso le isole minori della Sardegna, San Pietro e La Maddalena.

Questa misura si inserisce nell’ambito della L.R. 5/2017, che già prevede contributi per abbattere i costi di trasporto marittimo a favore dei passeggeri non residenti, le cui risorse però si sono dimostrate insufficienti. L’obiettivo è chiaro: agevolare l’accesso alle isole minori e promuovere l’attività turistica, stimolando così la crescita economica di queste realtà isolate.

L’emendamento 867, che verrà discusso in Consiglio regionale, vuole contribuire a ridurre l’isolamento delle nostre isole minori, garantendo che i cittadini di queste comunità, così

come i turisti, possano godere di una maggiore accessibilità e libertà di movimento.

«Credo fermamente che la mobilità sia uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle nostre terre, e che le isole minori abbiano un potenziale turistico che va tutelato e valorizzato – spiega Gianluigi Rubiu -. Tale incremento delle risorse si rende possibile tramite la riallocazione delle risorse già disponibili, senza gravare sul bilancio regionale, con questa misura, si può dare un contributo significativo a un futuro più sostenibile e connesso per le nostre isole minori, e per tutta la Sardegna.»