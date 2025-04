Il sindaco di Portoscuso escluso dalla riunione di domani al MIMIT sul polo industriale di Portovesme, protestano i sindaci del Sulcis Iglesiente

I sindaci del territorio del Sulcis Iglesiente esprimono profondo rammarico per l’esclusione del sindaco di Portoscuso, Ignazio Atzori, dalla riunione convocata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevista per domani e incentrata sul futuro del polo industriale di Portovesme, con particolare attenzione alla situazione di SiderAlloys.

«Tale decisione – scrivono in una nota – rappresenta una grave mancanza di rispetto istituzionale nei confronti del primo cittadino di un Comune che riveste un ruolo centrale nella vertenza industriale in corso e che, da sempre, si fa portavoce delle esigenze dell’intero territorio. Non coinvolgere il sindaco di Portoscuso, massima autorità locale direttamente interessata, significa ignorare la voce di una comunità che merita ascolto, rispetto e pieno coinvolgimento nei processi decisionali. I Sindaci del Sulcis Iglesiente, uniti, chiedono al Ministero un immediato chiarimento e la garanzia che, nei prossimi incontri, tutte le istituzioni territoriali vengano coinvolte in modo trasparente e paritario. Le sfide economiche, occupazionali e industriali che stiamo affrontando richiedono collaborazione e rispetto reciproco tra tutti i livelli istituzionali. Non è accettabile che si prendano decisioni sul futuro di un territorio senza la partecipazione di chi lo rappresenta quotidianamente», concludono i sindaci del Sulcis Iglesiente.