Lexant SBtA al fianco del comune di Carloforte nell’iniziativa Taxi sociale

A Carloforte nasce il Taxi sociale: un ponte di solidarietà verso chi ha più bisogno e un piccolo grande passo verso una sanità più vicina e accessibile per tutti.

Finanziata dalla Regione Sardegna, promossa dal comune di Carloforte e sostenuta da Delcomar, questa iniziativa ha trovato advisory legale in Lexant SBtA, che ne ha sostenuto il processo di finanziamento con un accordo triennale.

In un’isola dove le distanze non si misurano solo in chilometri ma anche in barriere quotidiane, il comune di Carloforte ha scelto il nuovo servizio per chi, per ragioni fisiche, sanitarie o economiche, fatica ad accedere autonomamente alle cure e ai servizi essenziali. A partire dalla seconda metà di aprile il nuovo servizio di trasporto sarà disponibile per un collegamento sicuro e solidale verso i presidi sanitari di Carbonia, Iglesias e Cagliari, fondamentali per visite, esami, e terapie riabilitative.

«Siamo onorati di essere tra i sostenitori di questo progetto di beneficio comune per noi speciale proprio per la natura stessa del nostro studio – commenta Andrea Arnaldi, socio fondatore di Lexant Società di Benefit tra Avvocati -. Un ringraziamento doveroso va a tutte le istituzioni locali coinvolte. Questo è solo l’inizio di un percorso e una delle possibili attività che potremo portare avanti con questa comunità unica per l’identità che rappresenta e come modello di eccellenza.»

Sul sito istituzionale del Comune è già attiva la pagina dedicata, con tutte le informazioni per accedere al servizio e prenotare il trasporto