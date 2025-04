Sinistra futura: «L’instabilità politica e amministrativa compromette il futuro di Carbonia»

«Sinistra futura Carbonia e il suo gruppo consiliare, esprimono viva preoccupazione e il fermo dissenso di fronte alla persistente e dannosa instabilità amministrativa e politica che sta di fatto paralizzando il comune di Carbonia. I continui cambi di assessori non sono solo un segno di profonda debolezza politica, ma rappresentano un grave ostacolo alla risoluzione dei problemi urgenti che affliggono la nostra città. Abbiamo assistito con crescente allarme a una sequenza di avvicendamenti che minano la necessaria continuità amministrativa e la capacità di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Ogni nuova nomina, lungi dal portare nuova linfa, sembra invece trovare pace nei vari schieramenti che compongono questa maggioranza, traducendosi in un rallentamento dei processi decisionali, nella perdita di competenze acquisite e nel rinvio di interventi cruciali per il futuro di Carbonia.»

Lo scrivono, in una nota, la segreteria e il gruppo consiliare di Sinistra futura Carbonia.

«Un esempio è la frequente rotazione di assessori ai Servizi Sociali che ha creato incertezza in quello che oggi è ahinoi uno degli assessorati più importanti. Sinistra Futura oggi è una forza politica importante nella città di Carbonia che siede nei banchi di opposizione in consiglio comunale manifesta e denuncia con forza un immediato cessare di queste continue sostituzioni nella Giunta, è necessario un sussulto di responsabilità da parte della maggioranza del Sindaco per garantire stabilità e coerenza nell’azione amministrativa, la presentazione di una chiara e condivisa visione politica per il futuro di Carbonia. I cittadini hanno il diritto di sapere quali sono gli obiettivi e le strategie dell’amministra zione e di poter valutare la sua efficacia nel tempo. Sinistra Futura si riserva di intraprendere tutte le azioni politiche necessarie per tutelare gli interessi dei cittadini di Carbonia e per garantire che l’amministrazione comunale operi con stabilità, competenza e nell’esclusivo interesse della collettività e non resteremo inerti di fronte a questa deriva che rischia di compromettere irrimediabilmente il futuro della nostra città», aggiungono la segreteria e il gruppo consiliare di Sinistra futura Carbonia -. Ricordiamo al Sindaco che il cambio degli assessori non è un “fatto privato tra un gruppo politico e il Sindaco” com’è avvenuto fino ad oggi, non comprendiamo le motivazioni politiche che di volta in volta hanno portato a sostituzioni, quasi che si voglia garantire un premio al “civismo” che ha sostenuto l’attuale Sindaco. Carbonia e i suoi cittadini meritano un’amministrazione che abbia visione del futuro e dia stabilità e concretezza all’azione politica, e il continuo cambio di componenti la Giunta dimostra la scarsa attenzione agli interessi di questo Sindaco all’esigenze della Città.»

Sinistra futura, infine, chiede al sindaco di assumersi la responsabilità di motivare alla cittadinanza eventuali nuovi cambiamenti nella Giunta Esecutiva.