“Vergognoso atto vandalico a Porto Botte”, il sindaco di Giba Andrea Pisanu ha sporto denuncia

«Questa mattina ho appreso, con profonda indignazione, la comparsa di scritte vandaliche lungo la strada provinciale di Porto Botte e sugli edifici dell’Unione dei Comuni attualmente in uso al comune di Giba – denuncia Andrea Pisanu -. Le frasi, rivolte contro i camperisti (“Camper go home”) e contro la mia persona (“Pisanu servo dei camper”), rappresentano un gesto vile e inqualificabile che non rispecchia in alcun modo i valori della nostra comunità, fondata sull’accoglienza e sul rispetto. Rifiuto con forza ogni tentativo di alimentare divisioni e ostilità. Atti come questi danneggiano l’immagine dei nostri Paesi e compromettono il lavoro quotidiano di chi crede in un territorio aperto, ospitale e rispettoso di tutti. Chi ha scelto di agire nell’ombra della notte dimostra solo la propria codardia. A loro rivolgo un messaggio chiaro: se avete problemi o critiche, sapete bene dove trovarmi. Io non mi nascondo, e continuerò a lavorare a testa alta per Giba, Villarios e Porto Botte e il loro futuro.»