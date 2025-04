Attestati di solidarietà al sindaco di Giba Andrea Pisanu per l’atto vandalico di Porto Botte

Attestati di solidarietà stanno arrivando al sindaco di Giba Andrea Pisanu per l’atto vandalico di ieri a Porto Botte.

«Esprimiamo piena solidarietà al sindaco di Giba, Andrea Pisanu, per le gravi scritte apparse nelle scorse ore – scrive in una nota Giacomo Floris, capogruppo di Carbonia Avanti nel Consiglio comunale di Carbonia -. Ogni forma di intimidazione o violenza verbale è inaccettabile e va condannata senza esitazione.

La politica deve essere confronto leale, non terreno di odio. A nome di Carbonia Avanti ribadiamo la nostra distanza da chi usa l’intimidazione come strumento e rinnoviamo il nostro sostegno ad Andrea Pisanu, certi che continuerà a servire la sua comunità con coraggio.»

L’Amministrazione comunale di Nuxis, insieme all’intera comunità, «esprime piena solidarietà al sindaco di Giba e alla sua collettività per il vile gesto di vandalismo subito».

«In un momento in cui ogni amministrazione è impegnata quotidianamente nel trovare soluzioni e lavorare per il bene della propria comunità, atti come questi rappresentano non solo un attacco personale, ma anche un danno all’intero territorio – sottolinea il sindaco Romeo Ghilleri -. Condanniamo fermamente ogni forma di intimidazione.