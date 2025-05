Avviata, a Sant’Antioco, la campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nei giovanissimi

La campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nei giovanissimi, avviata con le affissioni murarie dei giorni scorsi, prosegue con nuovi appuntamenti e si integra, in maniera coordinata, con tutte le altre azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale e dal Servizio delle Politiche Sociali

Il primo appuntamento è fissato per le 16.30 di venerdì 23 maggio, presso la sala consiliare di Sant’Antioco: l’incontro, dal titolo “Orientiamoci – Prendersi cura è prevenzione”, intende innanzitutto raccontare la situazione e il vissuto di molte famiglie di Sant’Antioco e del territorio, con figli in età adolescenziale e preadolescenziale. Saranno presenti la Asl, tramite i referenti della Neuropsichiatria infantile e del Serd, le istituzioni scolastiche locali, un rappresentante del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, l’Arma dei carabinieri. Tutti riuniti e presenti in un’alleanza educativa e di supporto alla famiglia. Sarà l’occasione per presentare uno spaccato della realtà attuale rispetto all’utilizzo di alcool e sostanze stupefacenti nei giovani e giovanissimi e alle relative conseguenze sanitarie e sociali. Al contempo si intende operare una comunicazione diffusa sul ruolo dei singoli servizi e sulle modalità di accesso.

Il 3 giugno, invece, sarà ospite di Sant’Antioco la criminologa Roberta Bruzzone. È previsto un incontro chiuso, presso il Liceo Lussu, che coinvolgerà tutti gli studenti del triennio delle scuole superiori di Sant’Antioco appartenenti al Liceo Lussu e all’Istituto IPIA. La sera, alle 19.00, in Piazza Italia, si terrà un appuntamento pubblico rivolto a tutta la comunità e, in tale occasione, verranno trattati temi di consapevolezza di ruolo e di responsabilità genitoriale.