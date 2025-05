Debora Porrà: «A Villamassargia la Tari non aumenterà»

«Tari 2025: il lavoro contro il rincaro delle bollette sta dando i suoi frutti e quest’anno non ci sarà alcun aumento sulle spalle dei cittadini massargesi.»

Lo ha annunciato oggi la sindaca Debora Porrà. Grazie al miglioramento del servizio e al conseguente e costante aumento negli anni della percentuale di differenziata, le buone premialità e l’attività di recupero all’evasione, «vengono tenuti costanti e sotto controllo i costi a carico della cittadinanza». È emerso nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale, riunitosi a casa Fenu lo scorso 29 aprile, con l’approvazione delle tariffe della Tari 2025, anticipando di misura la scadenza di legge, attualmente prorogata al prossimo 30 giugno.

«Confermiamo il piano dell’anno scorso, confortati anche dai dati della differenziata – ha aggiunto la prima cittadina -. Una vera sfida, considerando che, con la chiusura delle discariche e le varie spese di gestione, i costi di conferimento dei rifiuti urbani sono sempre più alti, tuttavia siamo riusciti a mantenere invariate le tariffe.»

Constatato anche che a livello nazionale c’è stato un aumento significativo della componente della tariffa fissa, secondo quanto indicato da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, l’Amministrazione Porrà ha cercato di limitare tale impatto attraverso la distribuzione dei costi non pesando sulle tasche dei cittadini, ma con il recupero di risorse da bilancio comunale, in particolare grazie alle somme incassate dall’evasione.

Fondamentale anche per il futuro, la collaborazione dei cittadini nel differenziare i rifiuti. «Anche l’Amministrazione sarà attiva nel monitoraggio delle percentuali che dal primo trimestre 2025 stanno già toccando l’80 per cento – ha osservato la sindaca di Villamassargia -. Al fine di mantenere questo obiettivo fino a dicembre, “proporremo delle modifiche al calendario con passaggi anche per sfalci e tessili e migliorando i servizi su prenotazione, al fine di consentire di ridurre al massimo la frazione del secco”. “Terremo i cittadini sempre informati dei risultati intermedi di ogni trimestre.»

Per evitare gli aumenti in bolletta, l’Ente è così intervenuto con un importo di 100mila euro che nel complesso copre il costo della pulizia delle strade, gli sfalci dell’erba degli spazi pubblici e il conferimento dei rifiuti degli immobili comunali. Quest’anno Arera ha inoltre introdotto la componente perequativa UR3 di sei euro, con la finalità di finanziare il Bonus sociale Tari, un ulteriore aiuto rivolto a chi è in difficoltà economiche e che sarà commisurato in base al reddito.

«Come Amministrazione – ha concluso la Sindaca Debora Porrà – abbiamo voluto ripartire il risparmio dovuto all’intervento dell’Ente su tutte le utenze, domestiche e non, per sostenere, senza distinzioni, tutti i cittadini e non solo le fasce più fragili che beneficeranno anche del Bonus Tari disponibile da questa estate.»