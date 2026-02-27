28 February, 2026
Energie rinnovabili

La sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, ha firmato con l’assessorato regionale dell’Industria, una nuova convenzione JTF per un importo di € 459.785,06

La sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, ha firmato con l’assessorato regionale dell’Industria, una nuova convenzione JTF per un importo complessivo di € 459.785,06.
Il nuovo finanziamento prevede:
• € 334.104,50 destinati alla realizzazione dei parcheggi coperti con impianto fotovoltaico presso la nuova Palestra Comunale Roberto Carlo Frongia;
• € 125.680,56 per interventi presso il Centro di Aggregazione Sociale.
«L’intervento è stato ritenuto coerente con le finalità del PN JTF e pertanto finanziabile, oltre a quello già precedentemente ottenuto per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di sistemi di accumulo di energia e configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile (CACER) dell’importo di € 1.203.458,49 – ha spiegato Debora Porrà -. Anche questo ulteriore contributo concesso è a fondo perduto e copre il 100% delle spese ammissibili che saranno effettivamente sostenute. La nostra Amministrazione prosegue con la determinazione di sempre, trasformando l’impegno quotidiano in risultati concreti per il territorioha concluso la sindaca di Villamassargia -. Le polemiche passano, il lavoro resta.»
Il Carbonia prepara

giampaolo.cirronis@gmail.com

