Il Carbonia prepara la partita casalinga con il Lanusei, snodo fondamentale verso la salvezza. Intervista all’allenatore Graziano Mannu

Dopo la preziosa vittoria interna ottenuta sei giorni fa con il Santa Teresa Gallura che ha interrotto la serie negativa di quattro sconfitte consecutive, il Carbonia si appresta ad affronta un altro confronto casalingo, con il Lanusei, formazione in piena corsa per i playoff, snodo fondamentale nella corsa verso la salvezza, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza regionale. Graziano Mannu deve fare a meno degli squalificati Tomas Pavone ed Hernan Zazas che sono chiamati a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate sul campo della Nuorese, per il resto ha a disposizione tutti gli uomini della rosa. Vediamo l’intervista con il tecnico biancoblù.