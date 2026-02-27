27 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeSportIl Carbonia prepara la partita casalinga con il Lanusei, snodo fondamentale verso la salvezza. Intervista all’allenatore Graziano Mannu
Sport

Il Carbonia prepara la partita casalinga con il Lanusei, snodo fondamentale verso la salvezza. Intervista all’allenatore Graziano Mannu

0
147Views

Dopo la preziosa vittoria interna ottenuta sei giorni fa con il Santa Teresa Gallura che ha interrotto la serie negativa di quattro sconfitte consecutive, il Carbonia si appresta ad affronta un altro confronto casalingo, con il Lanusei, formazione in piena corsa per i playoff, snodo fondamentale nella corsa verso la salvezza, nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza regionale. Graziano Mannu deve fare a meno degli squalificati Tomas Pavone ed Hernan Zazas che sono chiamati a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate sul campo della Nuorese, per il resto ha a disposizione tutti gli uomini della rosa. Vediamo l’intervista con il tecnico biancoblù.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Comune Uta, Uil Fpl

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Sport
Manca il numero lega
Sport
Il Carbonia torna al
Sport
Impegni casalinghi d
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY