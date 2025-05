E’ stato presentato ieri, a Carbonia, il nuovo progetto di “Pronto intervento sociale” dell’ambito PLUS di Carbonia

E’ stato presentato ieri, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, il nuovo progetto di “Pronto Intervento Sociale” del Distretto PLUS di Carbonia, un nuovo servizio destinato a far fronte alle situazioni di povertà e di emergenza sociale del territorio che rischiano di compromettere l’incolumità della persona e/o della sua famiglia, nonché di terze persone. Si tratta di una risposta tempestiva e temporanea nelle situazioni di emergenza.

Il servizio è attivo 365 giorni all’anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 8 del giorno successivo; il sabato e la domenica 24 ore su 24. Numero dedicato: 070.15257236.

«Siamo orgogliosi di poter proporre alla cittadinanza un nuovo meritorio servizio, un punto di riferimento unico su tutto il territorio per offrire sostegno, supporto e pronto intervento verso tutte le persone vulnerabili – hanno detto il sindaco Pietro Morittu e l’assessora dei Servizi sociali Irina Piras -. Un servizio indispensabile a maggior ragione in un territorio come il nostro, falcidiato dalla crisi economica e sociale. Il nuovo progetto è in grado di svolgere una funzione fondamentale di ausilio nei confronti di tante fasce della popolazione in difficoltà: persone non autosufficienti, adulti in difficoltà e povertà grave o estrema. Siamo convinti che tale servizio rappresenti un importante passo in avanti per lenire, ridurre e contrastare le sempre più frequenti situazioni di povertà ed emergenza con cui centinaia di persone sono costrette ad avere a che fare e consapevoli che tante sono le sfide da vincere per una società più giusta ed equa. Ringraziamo i soggetti attuatori e tutti i partner che hanno dato vita a questo nuovo servizio.»

Il nuovo progetto si rivolge alle persone in situazione di grave povertà/povertà estreme oppure in stato di abbandono o grave emarginazione, che costituiscono un rilevante rischio per l’incolumità psico-fisica e la salute socio-relazionale, nonché in condizioni di disabilità o privi di supporto assistenziale a causa di eventi imprevisti.

Il “Pronto Intervento Sociale” è realizzato con i soggetti attuatori – enti del Terzo settore – ALI Assistenza Cooperativa Sociale di Cagliari e un raggruppamento in ATI (associazione temporanea di imprese) composto da Associazione Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti di Carbonia, Cooperativa Sociale LE API di Sant’Antioco e organizzazione di volontariato Il Pane e le Rose ODV con sede a Carbonia.

Il servizio di “Pronto Intervento Sociale” include:

- Valutazione preliminare socio-professionale delle situazioni segnalate;

- Invio ai servizi competenti per la successiva presa in carico;

- Messa in protezione delle persone a rischio in strutture residenziali adeguate;

- Unità di strada;

- Raccordo con le risorse della comunità;

- Sportello sociale per la segnalazione delle situazioni di emergenza.