Il Partito della Rifondazione Comunista va al suo congresso regionale ad Iglesias il 24 e 25 maggio, al Teatro Electra. Dopo aver svolto numerosi congressi di circolo e i quattro congressi di federazione, che ricalcano le aree territoriali delle quattro province storiche, nonché il congresso nazionale, il partito dovrà decidere quale linea politica condurrà il PRC in Sardegna nel prossimo triennio. La platea congressuale sarà composta da circa 40 delegate/i provenienti dal tutto il territorio sardo in rappresentanza di oltre 400 iscritte/i di tutta la Sardegna, che saranno chiamate/i ad affrontare un dibattito autentico davanti alle grandi sfide e contraddizioni che la realtà contemporanea pone davanti. Dai conflitti internazionali, l’antimilitarismo, il ruolo del pubblico in sanità, istruzione e trasporti fino all’imminente referendum sul lavoro e sulla cittadinanza.

La scelta di svolgere il congresso regionale a Iglesias è ispirata al fattop che la città e più in generale tutto il Sulcis Iglesiente, è tutt’oggi il fulcro storico delle battaglie sui diritti sul lavoro e sull’occupazione. Il partito in questi anni è stato presente nelle elezioni regionali con il suo simbolo, in coalizione con altre forze politiche con candidato presidente Renato Soru, sino all’attuale impegno di governo in alcune realtà locali, nonché in impegni profusi con altre liste di scopo in diverse esperienze locali e nelle elezioni europee con la lista “Pace, Terra, Dignità”.