La Fiera del Libro di Iglesias al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

Dal 15 al 19 maggio 2025, Argonautilus sarà presente con il proprio stand ufficiale della Fiera del Libro di Iglesias al Salone Internazionale del Libro di Torino, uno degli appuntamenti più prestigiosi e influenti nel panorama editoriale mondiale.

Una nuova prestigiosa cornice per raccontare la Fiera del Libro di Iglesias, che nel 2025 ha celebrato la sua decima edizione con il titolo “Chiavi di Volta”, e per proiettare nel contesto internazionale del Salone il lavoro portato avanti ogni anno a partire da Iglesias e per tutto il Sud Sardegna attraverso libri, incontri, progetti educativi, promozione della lettura e costruzione di comunità culturali.

La partecipazione al Salone rappresenta per Argonautilus non solo un momento di amplificazione del messaggio e dei valori della Fiera, ma anche una concreta opportunità per promuovere il territorio, la sua cultura, le sue energie migliori. Lo stand sarà infatti anche uno spazio di racconto delle comunità di Iglesias e degli altri comuni partner della Fiera del Libro di Iglesias – Portoscuso, Gonnesa, Quartu Sant’Elena – con cui si costruisce ogni anno un percorso condiviso di crescita culturale e sociale.

Lo stand Argonautilus sarà un punto d’incontro per lettori, autori, editori e operatori culturali, con materiali informativi, contenuti video, cataloghi e proposte per scoprire le attività della Fiera e dei suoi progetti permanenti, dal lavoro con le scuole ai circoli di lettura, dai festival estivi alle collaborazioni con istituzioni culturali nazionali e internazionali.

Il Salone del Libro di Torino 2025, dal titolo “Le parole tra noi leggere”, si preannuncia come un’edizione ricchissima di incontri e visioni, in cui l’immaginazione sarà il filo conduttore per raccontare il presente e progettare il futuro. In questo contesto, la presenza della Fiera del Libro di Iglesias rappresenta un tassello importante nel racconto di un’isola che sa generare cultura, accogliere storie, costruire ponti tra le persone.

