La RSA di Villacidro, gestita da Sereni Orizzonti, ha celebrato l’arrivo della primavera con una speciale festa dedicata ai propri ospiti

La Residenza Sanitaria Assistenziale di Villacidro, gestita da Sereni Orizzonti, ha celebrato l’arrivo della primavera con una speciale festa dedicata ai propri ospiti. L’evento ha visto la partecipazione del rinomato gruppo musicale “The New Sax Quartet”, che ha allietato un’assolata domenica pomeriggio di aprile con un repertorio variegato di brani musicali.

L’iniziativa rientra nel programma di attività ricreative e culturali che la RSA organizza periodicamente per stimolare il benessere psicofisico dei propri ospiti, favorendo momenti di socializzazione e condivisione in un’atmosfera serena e festosa.

Il quartetto di sassofoni, composto da Carmen Zuddas soprano, Rosangela Vinci contralto, Gianpiero Masala tenore e Ignazio Murtas baritono, ha eseguito diversi brani, spaziando dalla musica classica al jazz, fino alle melodie popolari della tradizione sarda, coinvolgendo attivamente gli anziani che hanno partecipato con entusiasmo, alcuni cantando, altri battendo il tempo con le mani.

La direttrice della struttura Annalisa Spina ha dichiarato: «Vedere i nostri ospiti sorridere e partecipare con tanto entusiasmo è per noi la più grande soddisfazione. La musica ha un potere terapeutico straordinario, capace di risvegliare emozioni e ricordi. Eventi come questo non sono semplici momenti di intrattenimento, ma veri e propri strumenti terapeutici che integriamo nel nostro approccio assistenziale quotidiano. Ringrazio di cuore The New Sax Quartet per la sensibilità dimostrata e per aver regalato ai nostri anziani un pomeriggio di vera gioia».