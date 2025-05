Segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB: «La Sider Alloys ha disatteso le garanzie del pagamento dello stipendio entro il 15/05/2025»

«Ancora una volta il signor Mannina si può vantare di avere preso in giro tutti, Istituzioni, organizzazioni sindacali e lavoratrici e lavoratori. Infatti, appena una settimana fa, durante l’ennesima convocazione dell’assessorato al Lavoro, per il rinnovo degli ammortizzatori sociali, della Sider Alloys e della GMS, il dottor Mannina garantiva il pagamento delle retribuzioni riferite al mese di aprile 2025, entro il 15 di maggio 2025, quella data è invece trascorsa senza ricevere le retribuzioni dovute.»

Lo scrivono, in una nota, le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB.

«Così come avvenuto nei mesi precedenti le lavoratrici ed i lavoratori sono in una situazione di totale precarietà lavorativa, per responsabilità dell’azienda che in sette anni, non è riuscita a dare una prospettiva seria alle produzioni, alle quali basavano le loro ambizioni non solo le lavoratrici ed i lavoratori diretti, ma anche i rimanenti 344 attualmente in mobilità – aggiungono le segreterie territoriali FIOM, FSM, UILM e CUB -. Ne prendano atto le Istituzioni ai massimi livelli, per garantire la discontinuità di questa infinita telenovela; decisione oramai improcrastinabile, più volte richiesta All’Assessore all’Industria chiediamo un incontro con carattere di urgenza per discutere dell’immediato futuro e delle responsabilità sicuramente in capo al MIMIT. FIOM, FSM, UILM e CUB, vista la gravità della situazione non escludono iniziative di protesta per sollecitare la risoluzione dei tanti problemi esistenti.»