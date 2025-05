Mercoledì 21 maggio, ad Assemini, gara 2 del playoff promozione tra Basket San Salvatore e Scuola Basket Carbonia Miners

Mercoledì 21 maggio, alle 20.30, sul campo della palestra di via Cagliari 239 ad Assemini, va in scena gara 2 del playoff promozione tra Basket San Salvatore e Scuola Basket Carbonia Miners, campione di Divisione regionale 1 maschile. Sabato scorso, al Palazzetto dello Sport di Carbonia, la squadra mineraria s’è imposta 82 a 71 e domani sera cercherà di chiudere la serie per raggiungere quella promozione in serie C sfuggita negli anni scorsi ad un passo dal traguardo. In caso di vittoria della squadra selargina, si andrebbe a gara 3 per decidere la squadra promossa in serie C.

Il tabellino di gara 1. Scuola Basket Carbonia Miners: Migliozzi 4, Boi 8, Messina N., Ivaldi 22, Barreiro 12, Manca 6, Deliperi 15, Cancedda 7, Crobu 6, Cau, Sciascia, Messina G. 2. Allenatore: Matteu M.