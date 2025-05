Nuxis ha dato l’estremo saluto a Dario Melis, il vicesindaco morto in un incidente stradale all’ingresso del paese il 17 maggio 2025

Nuxis ha dato l’estremo saluto, ieri pomeriggio, nella cerimonia funebre celebrata nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Dario Melis, il vicesindaco morto in un incidente stradale verificatosi all’ingresso del paese il 17 maggio 2025. L’intera comunità, di Nuxis e dell’intero territorio, si è stretta intorno alla famiglia e all’Amministrazione comunale, sconvolte dalla perdita di un giovane di 41 anni che ha lasciato in tutti un grande senso di vuoto.

Stamane il sindaco di Nuxis, Romeo Ghilleri, collega in Consiglio e in Giunta ma anche grande amico di Dario Melis, ha rivolto un grande ringraziamento a nome dell’Amministrazione comunale, per l’affetto, la vicinanza e il sostegno ricevuti.

Il testo integrale

A nome dell’Amministrazione comunale desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti i cittadini di Nuxis, ai Sindaci del territorio, ai dipendenti comunali, alle istituzioni provinciali e regionali, e a tutte le persone che in questi giorni, con messaggi, telefonate e numerosi pensieri condivisi sui social, ci hanno dimostrato affetto, vicinanza e sostegno.

La vostra partecipazione, il vostro abbraccio collettivo, rappresentano una forza importante per noi e per la famiglia del nostro caro Dario.

Abbiamo il dovere di continuare il percorso amministrativo che insieme abbiamo tracciato. Siamo certi che Dario non avrebbe mai accettato l’idea di arrendersi. Per questo, oggi più che mai, siamo determinati ad andare avanti, uniti come amministrazione e come comunità, nel suo nome e nel solco dei valori che ha sempre portato avanti.

Dario credeva profondamente nel lavoro, nella responsabilità e nella capacità di dare risposte ai cittadini. Continueremo a impegnarci con passione e determinazione, anche per onorare il suo esempio.

Dario sarà sempre al nostro fianco. Non ci lascerà mai.

Come Primo Cittadino, oggi sono ancora più convinto – grazie anche alla forza che ci trasmettete – che raggiungeremo grandi risultati.

Andiamo avanti, insieme.

Romeo Ghilleri

Sindaco di Nuxis