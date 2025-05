Sandro Mereu (Sinistra Futura Carbonia): «Dopo 3 anni di governo punti importanti del programma elettorale sono stati del tutto dimenticati»

Mercoledì pomeriggio si è svolta la riunione del Consiglio comunale. Il nostro gruppo (Sinistra Futura) ha presentato due urgenti interpellanze. La prima riguardava il sollecito per l’attivazione delle nuove elezioni, dei comitati di quartiere, per le quali è stato dato mandato a procedere dopo l’approvazione di una mozione discussa a novembre del 2024. Le commissioni consiliari hanno lavorato per migliorarne il regolamento, ma di fatto la loro organizzazione non è mai stata attivata, nonostante fosse un punto importante del programma di decentramento, caro a tutti i cittadini, soprattutto quelli residenti nelle frazioni. La seconda richiedeva chiarimenti sull’avvicendamento degli assessori che ha caratterizzato questa Giunta fin dall’inizio della sua legislatura. Purtroppo, le spiegazioni che ci sono state fornite, a nostro parere, sono insufficienti e vaghe. Ci rammarica dover riscontrare che dopo 3 anni di governo punti importanti del programma elettorale siano stati del tutto dimenticati e che ci sia un’instabilità che non permette di realizzare un vero e proprio indirizzo politico.

La Giunta è in continua fase di assestamento a causa dei cambi di assessori e non riesce a rispondere in maniera efficace né ai gruppi di opposizione né ai diversi gruppi che formano la maggioranza. Mercoledì ne abbiamo avuto conferma durante la discussione in aula consiliare, dove è emerso in maniera palese che il sindaco non fosse in grado di replicare in maniera soddisfacente ai consiglieri della sua stessa coalizione. Questo ci fa pensare che questo cambio continuo di esponenti nella giunta, attribuito al caso, sia in realtà lo specchio di una situazione incerta e preoccupante.

Sandro Mereu

Consigliere di Sinistra Futura