Scontro frontale tra due auto a Is Pitzus (San Giovanni Suergiu), una persona ricoverata in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia son o intervenuti intorno alle 17.30 per un incidente in una strada interna della località Is Pitzus, territorio del comune di San Giovanni Suergiu, dove per cause ancora da accertare, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale, tre feriti i feriti tra gli occupanti dei veicoli, di cui uno trasferito in ospedale con l’elisoccorso in codice rosso, altre due persone ferite lievemente, trasportate in ospedale con le ambulanze dal personale sanitario.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine di competenza per gli accertamenti e i rilievi di legge.