Si è spento oggi, all’età di 90 anni, Adriano Sanna, “storico presidente del Sant’Antioco Calcio”. Per alcuno decenni Adriano Sanna ha dedicato tutto se stesso al calcio antiochense, con le stagioni migliori vissute a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, con la punta più alta raggiunta con il primo posto al termine del girone A del campionato di Promozione 1978/1979, con 43 punti, davanti al San Sperate (41) e a Gonnesa, Monreale e Sinnai, appaiate a 35 punti. Per la promozione in serie D la squadra disputò lo spareggio con il Calangianus, impostosi nel girone B con 46 punti, davanti a Porto Torres (45) e Ilvarsenal (40), e la squadra gallurese ebbe la meglio nella partita disputata al Quadrivio di Nuoro. Sotto la sua presidenza il Sant’Antioco s’è imposto in un’edizione della Coppa Italia dilettanti.

Adriano Sanna è stato protagonista anche in politica, come amministratore al comune di Sant’Antioco, ma ha sempre posto lo sport e in particolare il calcio, davanti a tutto. Personalmente conoscevo Adriano Sanna da circa mezzo secolo e mi legava a lui un sincero rapporto di reciproca stima. Da tempo mi ero riproposto di raccogliere i suoi ricordi sul calcio antiochense e più in generale sulcitano, e contavo di farlo prima possibile, ma la sua morte improvvisa, purtroppo, non mi consentirà di farlo. Lo ricorderò presto, comunque, con una ricostruzione più completa di quella che è stata la sua storia, non solo in campo calcistico, con alcune testimonianze.

In una delle foto allegate, Adriano Sanna è ritratto con il cavaliere Pietro Puggioni, suo grande amico e anche lui grande uomo di sport, che per alcuni anni lo ha affiancato anche nella gestione della società lagunare; in altre due foto con Pasquale Catte, ex presidente della Nuorese, reincontrato con alcuni decenni il 6 maggio 2023, al campo di Sa Rodia, a Oristano, in occasione del raduno delle squadre vecchie glorie del calcio sardo, in un evento organizzato per beneficienza.

Ciao Adriano

Giampaolo Cirronis