Si sono concluse in piazza Sella venerdì 9 maggio, a Iglesias, le celebrazioni organizzate in occasione dei 100 anni di Porto Flavia – di Nadia Pische

Si sono concluse in piazza Sella venerdì 9 maggio, a Iglesias, le celebrazioni organizzate in occasione dei 100 anni di Porto Flavia, iniziate il 28 maggio 2024 con una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Iglesias, riunito sul piazzale di Porto Flavia. Appena si è fatto buio, centinaia di persone hanno potuto assistere ad un grande spettacolo “Cubo, un volume in volo”, una performance di danza verticale e circo aereo della compagnia Eventi verticali, per la regia di Andrea Piallini.

Eventi verticali è un’associazione che promuove il teatro verticale. I performer imbragati ed appesi ad una fune danzano, saltano, corrono, recitano, utilizzando la parete come un piano. Nata nel 2006 da un’idea di Andrea e Luca Piallini due fratelli affascinati dalla verticalità, l’associazione in questi anni ha realizzato corsi e spettacoli in giro per il mondo. Lo spettacolo presentato ad Iglesias è stato messo in scena grazie all’ausilio di un’autogru che ha sollevato il cubo sino ad 80 metri d’altezza. Un cubo volante con proiezione di luci e quattro splendide performers acrobate che hanno regalato uno spettacolo mozzafiato.

La loro sede della compagnia Eventi verticali è in Sardegna è questo ci riempie d’orgoglio…come veder danzare su un muro volante degli artisti che con la loro incredibile bravura lo fanno sembrare estremamente facile. Il tutto accompagnato da musiche che hanno coinvolto il pubblico in un palcoscenico unico nel suo genere: un cielo stellato con una luna quasi piena. Tutti col naso all’insù e col fiato sospeso, a seguire le innumerevoli acrobazie. Applausi a cielo aperto per un’esibizione “appesa a un filo”.

Nadia Pische