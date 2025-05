Tiro con l’arco giovanile: a San Giovanni Suergiu le finali regionali del Trofeo Pinocchio e Trofeo Coni

Una domenica all’insegna della passione e del talento ha infiammato San Giovanni Suergiu il 4 maggio, con le finali regionali del Trofeo Pinocchio e il Trofeo CONI, entrambi organizzati dall’A.S.D. Arco Club San Giovanni Suergiu. L’evento ha catalizzato l’attenzione del panorama arcieristico giovanile sardo, accogliendo un’entusiasmante ondata di giovani promesse provenienti da ogni angolo dell’isola.

L’impianto sportivo, messo gentilmente a disposizione dalla A.S.D. Fer-Massenti, si è trasformato in un vibrante palcoscenico, dove la concentrazione dei giovani atleti si mescolava all’entusiasmo del numeroso pubblico accorso per sostenere i futuri campioni. Il livello tecnico espresso dagli arcieri in erba è stato a dir poco eccellente, confermando il grande potenziale che il tiro con l’arco sardo può vantare nelle nuove generazioni.

Le manifestazioni hanno rappresentato anche un’importante occasione per dare il benvenuto al nuovo Comitato Regionale Fitarco Sardegna presente all’evento insieme alle autorità locali, a testimonianza del sostegno e dell’attenzione che le istituzioni dedicano allo sport giovanile.

Ma l’emozione non finisce qui! I giovani arcieri che hanno conquistato le medaglie in questa avvincente competizione si preparano ora per un appuntamento ancora più prestigioso: la fase nazionale del Trofeo Pinocchio in programma Merano (BZ) il 14 e 15 giugno ed il Trofeo CONI, a Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia), dal 28 settembre al 1 ottobre. Sarà un’opportunità straordinaria per questi talentuosi ragazzi di confrontarsi con i migliori giovani arcieri d’Italia e di portare in alto i colori della Sardegna.