Firmato l’accordo per la mobilità in deroga per il 2025

E’ stato siglato in serata l’accordo per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa per tutto l’anno 2025. Durante l’incontro, organizzato dall’assessora del Lavoro Desirè Manca con i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl, sono stati illustrati i termini dell’accordo per la concessione e il rinnovo degli ammortizzatori sociali in deroga per tutto l’anno 2025 in favore dei lavoratori e delle lavoratrici in mobilità già dipendenti delle aziende che insistono nelle Aree di crisi riconosciute come complesse dalla vigente normativa sul territorio regionale.

Il capo di Gabinetto, in apertura dei lavori, ha riferito che il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministro dell’Economia e delle Finanze hanno firmato il decreto interministeriale con la ripartizione delle risorse tra le Regioni che ha disposto l’assegnazione alla Regione Sardegna di 8.480.032,35 euro per la concessione delle indennità e dei trattamenti in questione. Secondo i dati desunti dal sistema informativo lavoro – Sardegna (SIL – Sardegna) risultano beneficiari ipotetici 344 lavoratori. E’ prevista l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per un periodo di quindici giorni, dalle ore 9.00 del 28 maggio 2025 sino alle 23.59 del 12 giugno 2025.