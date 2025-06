Incontro tra amministratori comunali e organizzazioni sindacali, a Portoscuso, sulle vertenze industriali

Martedì pomeriggio, nella sala consiliare del comune di Portoscuso, alcuni sindaci e amministratori del Sulcis Iglesiente hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm Uil, per affrontare le gravi problematiche che coinvolgono il polo industriale del territorio.

Sono state esaminate le criticità legate a Portovesme Srl, Sider Alloys, Eurallumina e agli appalti della centrale Enel Grazia Deledda. Dopo numerosi incontri con Ministero e Regione, la situazione è ancora ferma, senza soluzioni concrete. L’unico risultato tangibile resta la cassa integrazione, che non può rappresentare una risposta strutturale.

«L’arresto della produzione in Portovesme srl ha aggravato ulteriormente la crisi, minacciando centinaia di posti di lavoro e la tenuta sociale dell’intero territorio. Non possiamo più tollerare rinvii o promesse non mantenute – hanno sostenuto i sindaci e gli amministratori presenti –. Chiediamo un intervento urgente e deciso da parte della politica regionale e nazionale. Servono strategie concrete per il rilancio industriale, accompagnate da investimenti seri in agricoltura e turismo, settori centrali per il futuro del Sulcis Iglesiente. Siamo e saremo al fianco dei lavoratori e dei sindacati. È il momento di agire uniti, con forza e determinazione, per ottenere le risposte che questo territorio aspetta da troppo tempo.»