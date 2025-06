Sabato 21 giugno, a Pani Loriga (Santadi), si terrà l’evento “BYM QBR. IL RITUALE FUNERARIO PUNICO”

Cosa si presenta agli occhi di un visitatore in un sito archeologico? Pochi resti riescono davvero a raccontare ciò che non esiste più da migliaia di anni? E un’antica sepoltura che ha ospitato la morte può raccontare la vita? Per rispondere a queste e ad altre domande il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, a Santadi, presso l’area archeologica di Pani Loriga, si terrà l’evento “BYM QBR. IL RITUALE FUNERARIO PUNICO”, organizzato dalla Sémata soc. coop.. Con una visita guidata a tema e la rievocazione storica, verranno ricostruiti gesti, parole, abiti e oggetti, dando vita a un rituale funerario punico negli stessi luoghi in cui si svolgeva oltre due millenni fa.

Il sito di Pani Loriga presenta una straordinaria continuità insediativa, che si manifesta nella compresenza, in un’area piuttosto ristretta, di alcune delle più importanti modalità di sepoltura del mondo antico: le domus de janas prenuragiche, la necropoli fenicia e le tombe a camera di età punica. Queste sepolture propongono i diversi rituali adottati nel corso dei millenni in quello che era uno dei momenti di maggior coinvolgimento emotivo per le comunità: l’evento della morte e i riti di passaggio verso l’aldilà.

Protagonista sarà Abd, figlio di Arish, un personaggio immaginario che avrebbe potuto vivere – e morire – nella Pani Loriga di 2.500 anni fa.

Dopo la sua morte, come è stato onorato il suo cadavere? Quali canti e lamenti hanno accompagnato il suo viaggio verso la sepoltura? Quali riti propiziatori ne hanno guidato l’ingresso al mondo dell’aldilà? Quali offerte e banchetti rituali? Cosa è possibile ricostruire, oggi, di quel mondo?

Per avere queste e altre risposte alle vostre curiosità, vi invitiamo a partecipare alla ricostruzione del rituale e al buffet con menù dedicato, ispirato ai gusti e agli alimenti dell’epoca. Un evento suggestivo e partecipazione, per vivere in modo coinvolgente ed entusiasmante un sito archeologico e la storia che racconta.

L’articolazione dell’evento è la seguente:

Ore 18.30 Accoglienza e biglietteria

Ore 19.00-20.30 Visita guidata con ricostruzione del “Rituale funerario punico”.

Ore 20.30-21.30 “MRZH”, buffet con menù dedicato.

È richiesta la prenotazione.

Per informazioni e costi: 348 8866797

coopsemata@gmail.com.