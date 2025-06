Venerdì 27 giugno in piazza Roma, a Carbonia, si terrà un sit-in organizzato dalla segreteria FP CGIL SSO sulla vertenza dei lavoratori della De Vizia

La segreteria FP CGIL SSO ha organizzato per venerdì 27 giugno 2025, dalle ore 10.30 alle 0re 12.30, un sit-in che si terrà in Piazza Roma, a Carbonia, sulla vertenza Servizi Igiene Ambientale De Vizia Transfer spa che ha portato all’attivazione dello stato di agitazione.

All’origine dell’iniziativa di protesta ci sono le seguenti motivazioni:

• violazione dei principi di correttezza, trasparenza, non discriminazione e in coerenza con quanto già evidenziato e documentato da questa organizzazione sindacale;

• attacco diretto all’agibilità sindacale e ai diritti riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori. Violazione ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori;

• mancata richiesta di nulla osta di trasferimento del dirigente della FP CGIL SSO da parte di De Vizia Transfer alla FP CGIL SSO, come previsto ex art. 22 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori);

• assenza di una motivazione formale che giustifichi lo spostamento dalla sede di Carbonia a quella di San Giovanni Suergiu verso il dirigente sindacale FP CGIL SSO;

• mancata rotazione presso il servizio di San Giovanni Suergiu del nostro dirigente sindacale con il personale di pari livello e mansione, contravvenendo al principio di equità e agli accordi aziendali/contrattuali vigenti;

• Impiego improprio di operatori interinali presso il cantiere di Carbonia per sopperire alla carenza generata dall’assenza del dirigente sindacale della FP CGIL SSO.

Alla manifestazione che si svolgerà nel rispetto della norme vigenti è prevista la partecipazione di circa 30/50 persone