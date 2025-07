Carloforte premiata da RICREA per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio

Anche d’estate, conferire correttamente gli imballaggi in acciaio fa la differenza, ed è questo il messaggio che RICREA, il Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio che fa parte del sistema CONAI, porta lungo le coste italiane con “Cuore Mediterraneo” , la campagna itinerante estiva di sensibilizzazione ambientale sulle qualità ei valori degli imballaggi in acciaio durante la quale l’inviata speciale Alice incontra turisti e bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell’acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all’infinito.

In occasione della tappa sarda, RICREA ha consegnato uno speciale riconoscimento al comune di Carloforte per i risultati raggiunti e l’impegno nella raccolta differenziata dell’acciaio. Le tempistiche per il 2025 parlano chiaro: nella città verranno raccolte 28 tonnellate di imballaggi in acciaio, con un incremento del +3,7% rispetto all’anno precedente.

«Anche d’estate, è fondamentale ricordare quanto sia importante conferire correttamente gli imballaggi in acciaio come barattoli per frutta e vegetali, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio – afferma Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di RICREA -. Le nostre campagne itineranti puntano sul contatto diretto con i cittadini, perché crediamo che l’educazione ambientale sia la chiave per costruire una filiera circolare sempre più consapevole ed efficace.»

«Il servizio di raccolta porta a porta estesa su tutto il territorio dell’Isola di San Pietro, l’eliminazione delle isole ecologiche ed il rafforzamento della frequenza di raccolta per le attività non domestiche ha determinato un risultato eccellente in termini di raccolta differenziata, attestandosi ad un valore pari a 89,5% e conseguentemente un ottimo risultato di raccolta degli imballaggi in acciaio», afferma il sindaco del comune di Carloforte Stefano Rombi.

«La corretta gestione dei Rifiuti, un dialogo costante con l’utenza e campagne informative dedicate determinerà un progressivo incremento della raccolta sia in termini quantitativi che qualitativi in un futuro ecosostenibile dell’Isola», aggiunge l’assessore Giovanni Verderosa.

Oltre al Comune, è stata premiata anche TeknoService Srl che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti su tutto il territorio del Comune e la piattaforma di selezione ECOSANSPERATE scrl dove vengono lavorati gli imballaggi in acciaio raccolti in città.

«Gli elementi distintivi del nostro servizio di raccolta degli imballaggi in acciaio per stimolare la partecipazione di cittadini e turisti sono sicuramente un controllo continuo e giornaliero durante la raccolta della frazione sia per le utenze domestiche che commerciali. Noi abbiamo un’intensa campagna di comunicazione con il nostro ufficio marketing e in futuro abbiamo intenzione di implementare questa comunicazione e sensibilizzazione dell’utenza. E poi un grazie al comune che ci supporta anche con la polizia municipale affinché tutte le raccolte, sopratutto quelle dell’acciaio siano conformi», afferma Marina Piroddi di TeknoService.

«Il raggiungimento e il mantenimento di standard di qualità elevati nella raccolta differenziata sono possibili solo ed esclusivamente se tutte le parti interessate collaborano sinergicamente e il Comune di Carloforte, ne è un esempio. La nostra società, da sempre impegnata nella selezione e avvio a recupero dei rifiuti urbani e speciali nel territorio regionale, ha supportato le Amministrazioni locali ei gestori del servizio di igiene urbana a sensibilizzare gli utenti verso una corretta gestione dei rifiuti opportunamente selezionati, sono sicuramente una risorsa economica e una valida alternativa allo sfruttamento delle risorse ambientali. I risultati sino ad ora ottenuti sono presupposto per un ulteriore incentivo al miglioramento finalizzato al superamento degli obiettivi di qualità stabilità dalla vigente normativa del settore», afferma Ilario Crobu, presidente della Ecosansperate.