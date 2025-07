Comune di Carbonia: una graduatoria per l’affidamento degli incarichi di rilevatore per le indagini ISTAT

Il comune di Carbonia intende predisporre una graduatoria dalla quale attingere per affidare incarichi di rilevatore per le operazioni censuarie relative ai Censimenti Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni e per le indagini multiscopo periodicamente indette dall’ISTAT.

Le indagini vengono indette dall’ISTAT con cadenza variabile e prevedono che i rilevatori si rechino presso le famiglie per la conduzione di interviste. Gli incarichi avranno durata commisurata a quella della rilevazione per cui sono stati attribuiti e non comporteranno in nessun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’Amministrazione.

La graduatoria avrà validità decorrente dalla data di approvazione degli atti e sarà utilizzata esclusivamente per le esigenze relative alle operazioni di indagine richieste dall’ISTAT.

L’ISTAT prevede un contributo, erogato per il tramite del Comune, per l’attività di intervista svolta dal rilevatore.

L’ISTAT riconosce, altresì, un rimborso spese per la partecipazione obbligatoria alle giornate di istruzione, da seguire obbligatoriamente prima di ogni rilevazione.

L’Istituto si riserva di effettuare controlli di qualità sui dati rilevati e sull’operato dei rilevatori e, nel caso riscontri irregolarità, non corrisponderà alcun contributo per l’attività di intervista.

Il Comune, in ogni caso, riceverà il contributo corrispondente all’effettivo lavoro svolto.

Nessun compenso aggiuntivo o rimborso spese ulteriori, rispetto a quello erogato dall’ISTAT, verrà corrisposto dal Comune.

L’ ISTAT ha contratto una polizza cumulativa di assicurazione infortuni a favore dei rilevatori di volta in volta incaricati di effettuare la rilevazione e dei referenti comunali.

Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità permanente subiti nell’esercizio delle funzioni relative agli incarichi e nei periodi di effettiva attività.

Per maggiori informazioni sul bando è possibile consultare il link allegato: