Si terrà sabato 19 luglio, a Iglesias, l’evento “The Night of Super Fight 9”

Si terrà sabato 19 luglio, con inizio alle 19.30, presso gli spazi esterni della palestra n° 2 di via Toti, a Iglesias, l’evento “The Night of Super Fight 9”, principale manifestazione di Muay Thai in Sardegna. Il galà è figlio della palestra Alias Gym, di Alessandro Alias, figura di spicco nel panorama della Muay Thai in Sardegna.

Tra i combattimenti più attesi c’è quello valido per il titolo italiano WBC tra Matteo Zucca e Luca Buonamico .

La prima edizione risale al 2006, quando un giovanissimo Giorgio Petrosyan combatteva per la sua prima cintura mondiale di Muay Thai contro il forte francese Jonny Tancray, vincendo per KOT alla 4‭ᵃ ripresa. Serata storica per gli sport da combattimento in Italia e non solo, vista la carriera fantastica di “The Doctor”.