A Iglesias, sabato notte, è andata in scena la nona edizione di The Night of Super Fight

Negli spazi esterni della palestra n°2 in Via Toti ad Iglesias, ieri notte è andata in scena la nona edizione di The Night of Super Fight. Una serata, dalle 22.0 alle 2.30 del mattino, che ha visto ben dodici incontri di muay thai e l’assegnazione del titolo italiano AM WBC.

In tanti si sono presentati alla manifestazione organizzata dalla palestra Alias Gym di Alessandro Alias e lo spettacolo per il numeroso pubblico presente non è certo mancato.

Il galà, suddiviso in due momenti (Under Card e Main Card), si è aperto con due incontri UC di light contact, uno maschile e uno femminile. A vincere sono stati Marco Floris del team 9 Monkeys Academy e Noemi Rinetti del team Cerbero Gym.

Prima dell’inizio degli UC full contact, sul ring è salito Nicola Mancosu che lo scorso weekend ha conquistato il titolo italiano dei pesi gallo di pugilato. Per lui un riconoscimento speciale consegnatogli direttamente da Alessandro Alias.

Negli UC full contact hanno trionfato Enrico Cuccu, Daniele Friargiu e Giovanni Fulgheri, tutti e tre appartenenti al team Alias Gym.

Poi la Main Card, dove l’adrenalina e lo spettacolo sono stati protagonisti. A portare a casa la vittoria sono stati Alessandra Manenti del team Yamabushi Gym (battuta la francese Melissa Osouf del team TKAO Muay Thay), Mattia Tappara del team Wolves’ Den (battuto il siciliano Angelo Fiamingo del team Dinamita), Tayro Muru del team Muru (battuto il siciliano Badr Ghazi del team Imbesi per KO tecnico), Elisabetta Solinas del team Thaipan Gym (battuta la spagnola Nerea Rubio del team Dojo Hikari Valencia Sangha Muay Thai per KO dopo 30 secondi al primo round), Federico Mazza del team SMTA (battuto Muzzi Hamdaoui del team Thai Boxing Bellinzona per KO) e Francesco Sotgiu del team Thaipan Gym (battuto lo svedese Lucas Porst del team South Side Arena).

L’incontro più atteso della serata è stato quello tra il sardo diciottenne Matteo Zucca del team Alias Gym e il pugliese ventiseienne Luca Buonamico del team Tagliente. I due hanno combattuto per la cintura del titolo italiano AM WBC. Il match, durato cinque round da due minuti ciascuno, è stato vinto per decisione unanime da Matteo Zucca, che ha conquistato il suo primo titolo in carriera.

Foto di Giuliano Cardu.

Nella prima il verdetto del match per il titolo con la vittoria di Matteo Zucca; nella seconda Matteo Zucca assieme al suo coach Alessandro Alias